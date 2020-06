Anna Náprstková

Sie war Unternehmerin, Philanthropin und Mezänin. Sie leitete die Familienunternehmen Brauerei und Schnapsbrennerei. Ihr Sohn war Vojtěch Náprstek, ein tschechischer Patriot, Mäzen und Vertreter des Fortschritts und Förderer der Emanzipation der Frauen. Sie unterstützte ihn bei seinen vielfältigen Aktivitäten, z. B. bei der Gründung des amerikanischen Damenklubs, der das Zentrum der damaligen emanzipatorischen Bewegung wurde, oder dem Industriemuseum, das im Haus der Familie „Bei Halánek" am Bethlehemplatz untergebracht war und dort bis heute als Völkerkundemuseum existiert.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.