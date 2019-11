Aktive Bürger gegen Desinteresse der Mehrheit

Am vergangenen Wochenende wurde in Tschechien an die Samtene Revolution von 1989 erinnert. Bei den Feiern ging es aber nicht nur um die Ereignisse vor 30 Jahren, Thema war auch die aktuelle Politik. So fand am Samstag erneut eine große Demonstration gegen Premier Babiš statt. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Tschechen dem eher gleichgültig gegenüberstehen.