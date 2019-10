100 Musiker spielen für Zeitzeugenprojekt

Der 28. Oktober wird in Tschechien als Nationalfeiertag begangen. Dazu gibt es am Montag in Prag ein großes Benefizkonzert für das Zeitzeugenprojekt „Paměť národa“. Dabei wird nicht nur an die Gründung der Tschechoslowakei vor 101 Jahren erinnert, sondern vor allem an den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes vor 30 Jahren.