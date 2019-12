Weihnachten in den Augen dreier Generationen

Weihnachten gilt als das schönste Fest des Jahres. Besonders für Kinder sind Heiligabend und die Weihnachtsbescherung die magischen Erlebnisse. Radio Prag hat drei Generationen Tschechinnen und Tschechen gebeten, ihre Kindheitserinnerungen an Weihnachten zu schildern. Wir bieten Einblicke in das bescheidene Weihnachtsfest in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in die Bescherung in der Zeit vor der Wende von 1989 sowie in die Weihnachtsfeier einer Familie von heute.