Der Tschechische Rundfunk hat am 21. August dieses Jahres ein großes Konzert auf dem Prager Wenzelsplatz veranstaltet. Die Show war eine der zahlreichen Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968. Das Programm stand unter dem Motto „Konzert '68 – die größten Hits des Jahres 1968“ und sollte an die einzigartige Atmosphäre und die Aufbruchsstimmung im Land vor 50 Jahren erinnern. Einige der Künstler von damals sangen persönlich ihre populären Songs, so wie Marta Kubišová ihr berühmtes „Gebet für Marta“. Andere Lieder von 1968 wurden von jüngeren Künstlern interpretiert. Sie hören nun einen Mittschnitt des Konzerts, wir haben für Sie die Highlights zusammengestellt.