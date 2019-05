Europawahl: Liberale triumphieren, Linke ratlos

Der große Gewinner des Abends ist die Partei Ano, die gleichzeitig stärkste Regierungskraft in Tschechien ist. Mit insgesamt 21,18 Prozent konnte die Partei ihr Ergebnis von vor fünf Jahren massiv verbessern. Damals war sie auch schon stärkste Kraft, erreichte aber nur knapp über 16 Prozent. Parteichef und Tschechiens Premier Andrej Babiš war sichtlich froh, als er nach Mitternacht vor die Kameras trat:

„Ich will allen Wählern danken, die ihre Stimme für uns abgegeben haben. Wir schätzen das sehr und ich halte das für einen großen Erfolg. Hier gab es eine intensive und vulgäre Kampagne gegen uns mit all den negativen Nachrichten über den Raps, unsere Bäckereien und sonstigem Unsinn. Alle unsere Gegner waren nur ein Anti-Babiš. Deshalb ist unser Abschneiden ein großer Erfolg.“

Umso mehr würde ihn die starke Repräsentanz im Europaparlament, aber auch im Rat der Europäischen Union freuen, so der amtierende Regierungschef. Die Ano-Spitzenkandidatin für Tschechien, Dita Chranzová, sieht das gute Abschneiden als Vertrauensbeweis der Wähler:

„Das sind erst unsere zweiten Europawahlen und wir haben sie gewonnen, da wir unser Team verstärkt haben. Es ist eine Art Zeugnis der Bürgern für die Arbeit des Premiers in der EU, aber auch für die Arbeit von uns Europaabgeordneten. Das Vertrauen der Menschen sehen wir auch als Verpflichtung. Deshalb fangen wir schon morgen mit der Arbeit an. Bereits am Dienstag fahre ich nach Brüssel, um zu verhandeln und um unser Programm umzusetzen.“

Bisher engagierte sich die Partei Ano im Europaparlament mit ihren damals vier Sitzen im liberalen Parteienbündnis ALDE. Wo sie sich diesmal mit ihren sechs Sitzen positioniert, ist bisher noch unklar. Denn voraussichtlich wird zukünftig die Partei En Marche von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dort den Ton angeben. Und gerade mit diesem gibt es von Seiten der Ano zahlreiche Reibungspunkte. Unter anderem bei der Migration steht die Partei Ano beispielsweise der rechtskonservativen Fidesz näher, als den liberalen Franzosen. Dies betonte Babiš auch bei der Pressekonferenz in der Nacht auf Montag:

„Ich war es, der mit 2018 gemeinsam mit Viktor Orbán – mit dem ich vor wenigen Minuten gesprochen habe- die Flüchtlingsquoten begraben habe. Wir haben den restlichen Staaten unseren Standpunkt klargemacht und ich habe meine Versprechen erfüllt.“

Konservative und Liberale mit gutem Ergebnis

Zweitstärkste Kraft wurden die Bürgerdemokraten, die mit Jan Zahradil gesamteuropäisch den Spitzenkandidaten der euroskeptischen Fraktion der Konservativen und Reformisten stellte. Nach der Schlappe von vor fünf Jahren konnte sie ihr Ergebnis mit diesmal 14,54 Prozent so gut wie verdoppeln. Gegenüber dem Nachrichtenportal idnes.cz betonte Zahradil, dass nun Zeit sei für massive Reformen in der EU, Zitat:

„Die europäischen Wähler aus den verschiedenen Ländern haben ihren politischen Eliten unterschiedliche Signale gesendet. Wenn sie Parteien gewählt haben, die kritisch zu einer tieferen Integration stehen, sollten die Eliten das ernst nehmen. Dann sollten sie von ihrem Mantra von ‚mehr Europa‘ absehen.“

Die Bürgerdemokraten stellen in der neuen Zusammensetzung des Europaparlaments vier Sitze.

Ebenfalls gute Ergebnisse erreichten die derzeitigen tschechischen Vertreter der Europäischen Volkspartei, die nach wie vor die stärkste Fraktion im Straßburger Plenarsaal bleiben wird. Das Parteienbündnis „Verbündete für Europa“ aus Top 09, Stan und Unabhängigen kam auf 11,65 Prozent der Stimmen und drei Sitze. Obwohl die Partei im Vergleich zur Wahl 2014 Stimmen einbüßte, sieht sich deren Spitzenkandidat Jiří Pospíšil optimistisch:

„Ich bin froh, dass den Leuten klargeworden ist, dass wir alle Europa sind und dass die EU das Geschehen in Tschechien massiv beeinflusst. Und vor allem, dass es unverantwortlich ist, auf Europa zu pfeifen. Schön ist, dass wir mit unserem Programm viele Erstwähler erreichen konnten und stärkste Kraft in Prag geworden sind.“

Die zweite tschechische Partei in der EVP-Familie, die Christdemokraten, kamen auf 7,24 Prozent und damit insgesamt zwei Sitze.

Neu im Europaparlament sind die tschechischen Piraten. Sie wurden mit 13,95 Prozent drittstärkste Kraft. Parteichef Ivan Bartos zeigte sich von dem guten Abschneiden seiner Partei begeistert:

„Die Piratenpartei hat mit ihren drei zukünftigen Europaabgeordneten eine weitere politische Institution erobert. In zehn Jahren haben wir im Abgeordnetenhaus, dem Senat und den Kommunen Erfolge gefeiert, obwohl der Start damals etwas langsamer war. In Prag stellen wir sogar den Oberbürgermeister. Nun ist die Piratenpartei auch im Europaparlament.“

Linke Parteien im Sturzflug und Skepsis gegenüber EU-Feinden

Ein katastrophales Ergebnis fuhren wiederum die Sozialdemokraten ein. mit nicht einmal vier Prozent verpasste der Regierungs-Juniorpartner das erste Mal in 15 Jahren den Einzug ins Europaparlament. Als schmerzhaft bezeichnete das kurz nach Bekanntgabe der Ergebnisse Parteichef und Vize-Premier Jan Hamáček:

„Das Ergebnis ist ein heftiger Schlag, das ist Fakt. Für eine Analyse der Gründe ist es noch früh. Wir konnten die Wähler aber nicht mit den richtigen Themen erreichen und als Teil der Regierung könne wie einfach keine Protestpartei sein.“

Auch die Kommunisten schnitten mit knapp sieben Prozent bei diesen Europawahlen schlechter ab als vor fünf Jahren. Immerhin sind sie aber weiterhin im Europaparlament vertreten, wenn auch nur noch mit einem Mandat. Man wolle das Ergebnis im Juni analysieren, wobei man es nicht als Zeugnis für die nationale Politik sehe, meinte Parteichef Vojtěch Filip am Sonntagabend vor Journalisten.

Ganz rechts hingegen zeigte sich die Partei „Freiheit und direkte Demokratie“ (SPD) nicht ganz so stark wie die Partnerparteien innerhalb der „Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit“. Immerhin ist Marine Le Pen mit ihrem „Rassemblement national“ aus derselben Parteienfamilie stärkste Kraft in Frankreich geworden. Trotzdem sieht SPD-Chef Tomio Okamura eine gute Position der EU-Skeptiker im kommenden Europäischen Parlament:

„Mit den zwei Mandaten hat unsere Partei genau ihren Plan erfüllt. Das zeigt, dass wir fest in der politischen Szene in Tschechien verankert sind.“

Ein positives Signal in Tschechien war auf jeden Fall die Wahlbeteiligung. Diese war mit über 28 Prozent zwar immer noch extrem niedrig. Dennoch war sei in Tschechien auf einem Rekordwert seit dem EU-Beitritt des Landes vor 15 Jahren. Zur Erinnerung: bei der vergangenen Europawahl vor fünf Jahren lag sie gerade einmal bei 18,2 Prozent.