Wintersport

Die meisten Tschechen machen gerne Wintersport. Jedes Jahr geben sie umgerechnet mehrere Hundert Millionen Euro für den Urlaub in den Bergen aus. Besonders beliebt sind zwar die Alpen, aber dieser Winter bietet auch hervorragende Bedingungen zum Skifahren in Tschechien: etwa im Riesengebirge, im Böhmerwald, im Isergebirge oder in den Beskiden. Ganz oben auf der Liste stehen dabei das Schlitten- und Bobfahren.