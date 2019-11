Samtene Revolution: Was geschah mit den Idealen?

Vor genau 30 Jahren gingen Sicherheitskräfte in Prag gewaltsam gegen eine Studentendemonstration vor. Dies wurde zum Startschuss für die Samtene Revolution in der damaligen Tschechoslowakei. Der demokratische Wandel war getragen von gewissen Idealen. Haben sich die Hoffnungen aber in den vergangenen drei Jahrzehnten auch erfüllt? Wo befindet sich die heutige Gesellschaft in der Tschechischen Republik? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer kleinen Diskussionsrunde mit zwei Gästen, die teils unterschiedliche Meinungen vertreten: dem Sozialdemokraten Libor Rouček und dem Journalisten Daniel Kaiser.