Dieser Winter war in Prag der zweitwärmste, seitdem 1775 im Klementinum kontinuierliche Messungen aufgenommen wurden. Die Durchschnittstemperatur lag bei 5,1 Grad Celsius, wie das Tschechische Hydrometeorologische Institut bekanntgab.

Weiterhin bleibt 2006/07 der Rekordwinter in der tschechischen Hauptstadt. Damals lag die Durchschnittstemperatur bei 5,8 Grad Celsius. Der Februar in diesem Jahr war allerdings der wärmste in Prag seit 1775 – bei einer Durchschnittstemperatur von 6,9 Grad Celsius.