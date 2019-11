In Tschechien ist am Mittwoch der zweitgrößte Lotto-Jackpot in der Geschichte des Spiels „Sportka“ geknackt worden. 250,9 Millionen Kronen (9,65 Millionen Euro) gehen an einen Gewinner aus Mittelböhmen. Dies teilte der Sprecher des Lotterie-Unternehmens Sazka, Václav Friedmann, mit.

Der größte Lotto-Jackpot im Spiel „Sportka“ in Höhe von 400 Millionen Kronen (16 Millionen Euro) wurde im November 2013 geknackt.