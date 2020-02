Das Konzert mit dem Titel „Huldigung an Karel Gott“, das am 15. Dezember in der Prager O2 Arena veranstaltet wird, weckte ein großes Interesse. Die Veranstalter beschlossen, einen Tag später noch ein weiteres Konzert zu organisieren.

Der Ticketverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr. Der Erlös von den beiden Konzerten wird der Uni-Klinik für die innere Medizin auf dem Prager Karlsplatz zugutekommen, wo auch Karel Gott wegen akuter Leukämie behandelt wurde.