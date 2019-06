Zweiter vorläufiger Agrofert-Audit an Tschechien übermittelt

Die Europäische Kommission hat einen zweiten Teil des Audits zum mutmaßlichen Interessenskonflikt von Tschechiens Premier Andrej Babiš wegen seines Ex-Konzerns Agrofert an Prag übermittelt. Dies bestätigten am Mittwoch die tschechische Vertretung bei der EU und das Landwirtschaftsministerium in Prag. In dem Bericht wurde unter anderem analysiert, ob die EU-Agrarförderung an den Agrofert-Konzern rechtmäßig war.

Laut Berichten der Zeitung Hospodářské noviny ist das Ergebnis des zweiten Papiers vergleichbar mit denen des ersten Audits, der Tschechien vergangene Woche übermittelt wurde. Bereits da wurde Andrej Babiš ein Interessenskonflikt unterstellt und eine mögliche Rückzahlung von Fördergeldern angesprochen. Der Premier selbst lehnt jegliche Anschuldigungen ab und verweist auf den vorläufigen Charakter der Berichte.