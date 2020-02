Zweiter Vogelgrippe-Fall in Tschechien

In Tschechien wurde ein zweiter Fall der Vogelgrippe bestätigt. Die Erkrankung wurde in einem Zuchtbetrieb bei Pardubice / Pardubitz in Ostböhmen nachgewiesen. Dies teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Montag mit. Dabei soll es sich um eine Großhaltung mit etwa 7000 Puten und 130.000 Hühnern handeln.

Im Januar war der Geflügelpest-Erreger H5N8 in einer Kleinzucht in Štěpánov nad Svratkou im Kreis Böhmisch-Mährische Höhe nachgewiesen worden. Zuvor hatte sich wie im Winter 2017 eine Epidemie hierzulande entwickelt.