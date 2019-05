Zweiter Tag der Europawahl in Tschechien

Auch am Samstag sind die Tschechen dazu aufgerufen, ihre Vertreter im Europaparlament zu wählen. Bis 14:00 können die rund acht Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Tschechien ist das einzige EU-Land, bei dem an zwei Tagen gewählt wird. Mit den Tschechen gemeinsam haben am Freitag die Iren abgestimmt, ebenfalls am Samstag gehen die Letten, Malteser und Slowaken an die Urne. Alle anderen EU-Länder gehen am Sonntag wählen.

Staatspräsident Miloš Zeman hatte bereits am Freitag im Prager Stadtteil Lužiny gewählt. Das Staatsoberhaupt bezeichnete die Europawahl auch als Stimmungstest für die heimische Politik. Wer nicht wählen gehe, riskiere, dass die anderen ihm die Hölle auf Erden herbeiwählen würden, so Zeman.