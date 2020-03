Zweiter Patient in Tschechien an Covid-19 gestorben

In Tschechien ist am Dienstag ein zweiter Patient an Covid-19 gestorben. Es handelt sich dabei um einen 45-jährigen Mann, der im Krankenhaus im nordmährischen Havířov behandelt wurde. Das teilte Gesundheitsminsiter Adam Vojtěch mit. Der Mann habe zuvor an einer schweren onkologischen Erkrankung gelitten, hieß es.

Bis Dienstagmorgen wurden in Tschechien 1289 Coronavirus-Fälle nachgewiesen, insgesamt wurden 19 624 getestet.

Am Dienstag ist das in den USA produzierte experimentelle Medikament Remdesivir in Tschechien eingetroffen. Dieses wird bei einem Patienten mit schwerem Verlauf der Erkrankung in Prag eingesetzt.