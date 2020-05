Zweite Corona-Testwelle in Kohlegrube Darkov geplant

In der Kohlegrube Darkov bei Karviná / Karwin ist eine zweite Corona-Testwelle geplant. Diese soll am Dienstag kommender Woche starten. Rund um diesen Untertagebau der Fördergesellschaft OKD ist in den vergangenen Tagen bei insgesamt 239 Menschen das Virus festgestellt worden.

Mit der zweiten Testwelle solle geprüft werden, ob sich eine mögliche Ansteckung bei den dortigen Bergleuten nicht verspätet erst bemerkbar macht, sagte ein Sprecher des Kreis-Gesundheitsamtes in Ostrava / Ostrau. Von den bisher ermittelten positiven Corona-Fällen entfallen 174 auf Angestellte von OKD, 61 auf ihre Familienangehörigen und vier auf Mitarbeiter weiterer Firmen.