Zwei Tschechen beim Schmuggel von 50 Kilogramm Kokain in Dover erwischt

Die Polizei in der britischen Hafenstadt Dover hat am Montag drei Personen festgenommen, die des Schmuggels von 190 Kilogramm Kokain verdächtig sind. Unter ihnen sind auch zwei tschechische Bürger, die angeblich versucht haben, 50 Kilogramm dieser Droge illegal nach Großbritannien zu bringen. Sie hatten das Kokain in ihrem Lkw versteckt, der mit Baumaterial beladen war, informierte am Donnerstag das britische Kriminalamt.

Die 50 Kilogramm Kokain haben auf der Insel einen Marktwert von etwa fünf Millionen Pfund (sechs Millionen Euro), wenn sie auf der Straße verkauft würden. Der Fall der beiden Tschechen hat nichts gemeinsam mit der Festnahme eines 62-jährigen Niederländers, der 140 Kilogramm Kokain in seinem Lkw transportiert hat. Während die Tschechen trotz der Ermittlungen gegen sie weiter auf freiem Fuß sind, wurde die Niederländer in Haft gesteckt.