Zwei Tote nach Schießerei bei Hodonín

In der südmährischen Gemeinde Dražůvky unweit von Kyjov / Gaya ist am Freitagvormittag geschossen worden. Dabei wurde eine Person verletzt, die später an den Folgen der Schusswunden verstarb. Der vermutliche Täter hatte sich in einem Haus verbarrikadiert. Bei der Erstürmung des Verstecks durch Spezialkräfte der Polizei richtete der Mann seine Waffe gegen sich selbst.

Die Polizei hat die Identität des Schützen bisher nicht bekanntgegeben. Nach Informationen des Internetportals Blesk.cz soll es sich bei dem Opfer um den stellvertretenden Bürgermeister des 300-Seelen-Ortes handeln.