Zwei Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Klatovy

Die Polizei hat am Freitagvormittag in einem Waldgebiet bei Petrovice unweit der westböhmischen Stadt Klatovy / Klattau ein zerstörtes Kleinflugzeug und zwei Tote gefunden. Nach der vermissten Maschine, von der am Donnerstagabend ein Notsignal abgegeben wurde, hat die Polizei die ganze Nacht gesucht. Bei der Suche wurden auch Hubschrauber eingesetzt, sagte am Freitag eine Sprecherin der Polizei.

An Bord des Kleinflugzeugs waren eine 38-jährige Frau und ein 63-jähriger Mann. Die Ursachen des Absturzes werden derzeit ermittelt. Daran beteiligen sich auch Experten des Instituts zur Untersuchung von Flugunfällen, ergänzte die Sprecherin.