Zwei-Prozent-Ziel: Innenminister sieht keinen Willen zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Der tschechische Vizepremier und Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) erwartet nicht, dass Tschechien bis 2024 zwei Prozent des BIP für Verteidigung ausgeben wird. Er sehe keinen politischen Willen zur Debatte über die Umstrukturierung des Staatshaushalts, sagte Hamáček am Rande der Sicherheitskonferenz am Freitag in München gegenüber der Presseagentur ČTK.

Das Zwei-Prozent-Ziel wurde 2014 beim Nato-Gipfel in Wales zusammen festgeschrieben. Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos für Ano) besteht auf dessen Erfüllung. Im vergangenen Jahr lag das Verteidigungsbudget hierzulande bei 1,2 Prozent des BIP.