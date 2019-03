Beim Sturz eines kleinen Hubschraubers in Slavoňov nahe Náchod sind am Freitagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber stürzte auf ein Feld und fing an zu brennen. Dies teilt der Bürgermeister der Gemeinde mit.

Der Feuerwehr und der Polizei zufolge gehörte der Hubschrauber einer privaten Fluggesellschaft. Ein Polizeisprecher erklärte, es habe sich um einen Übungsflug gehandelt.