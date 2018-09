Für zwei Buben aus Kolešovice bei Rakovník in Mittelböhmen ist der Fall in einen zwanzig Meter tiefen Brunnen noch einmal glimpflich ausgegangen. Beide konnten nur wenige Stunden nach ihrem Sturz in den Schacht am Samstag von der Feuerwehr befreit werden. Geholfen hatte zudem ein Mann, der den Jungen hinterhersprang und während der Bergung über der Wasseroberfläche hielt.

Beide Kinder wurden unverzüglich per Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.