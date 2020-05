Zur Wiederöffnung der Lokale wird in Brünn grünes Bier ausgeschenkt

Das mittlerweile hierzulande sehr beliebte grüne Bier wird jetzt in Brno / Brünn mit siebenwöchiger Verspätung ausgeschenkt. Die dort ansässige Brauerei Starobrno hat es für den Gründonnerstag schon zum 15. Male gebraut. Weil in diesem Jahr sämtliche Gaststätten wegen der Coronavirus-Pandemie auch über Ostern komplett geschlossen waren, wurde das grüne Bier mit einer Stammwürze von 13 Prozent in großen Tanks gelagert.

Ab dem kommenden Montag dürfen in Tschechien alle Restaurants und Kneipen ihre Innenräume wieder öffnen. Dann wird das grüne Bier in den Brünner Lokalen an vier Tagen, bis zum 29. Mai, ausgeschenkt.