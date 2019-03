Zur Europawahl im Mai treten in Tschechien insgesamt 40 Parteien und Vereinigungen an. Das ist um eine Vereinigung mehr als bei der letzten Wahl zum EU-Parlament, wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Dienstag mitteilte.

Zur Europawahl am 26. Mai stehen unter anderem Kandidaten von allen im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien auf den Wahlzetteln. Die Frist, um Kandidatenlisten beim Innenministerium einzureichen, endete am Dienstag um 16 Uhr.