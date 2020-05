Zukunftsfonds verteilt Corona-Sondermittel an Hilfsorganisationen in der Grenzregion

Der Tschechisch-Deutsche Zukunftsfonds hat Soforthilfe in einer Gesamthöhe von rund 90.000 Euro an 22 Organisationen verteilt, die im deutsch-tschechischen Grenzgebiet medizinische und soziale Dienste für besonders von der Corona-Pandemie bedrohte Personen leisten. Die Mittel gehen an ehrenamtlich organisierte lokale Nachbarschaftshilfen, Lebensmittelbanken oder Freiwilligenzentren sowie auch an lokale Caritas-Verbände, Diakonie-Stationen, Hospize und Rote-Kreuz-Organisationen.

Eines der größten Projekte, das der Fonds auf der tschechischen Seite der Grenzregion mit 9300 Euro unterstützt, ist die Caritas in Šluknov. Auf der deutschen Seite der Grenzregion unterstützt der Zukunftsfonds etwa die Organisation Oberstübchen e.V. / Food Exchange im bayerischen Regen, die Sozialen Dienste Bayern ASD e.V. oder die Initiative RomaRespekt von der Stiftung Weiterdenken / Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen.

Die Sonderförderung für die Grenzregion ist eines der drei Förderprogramme des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds während der Corona-Pandemie.