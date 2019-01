Zukunftsfonds unterstützt Nazi-Opfer in Tschechien und der Slowakei

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat eine Spende in Höhe von insgesamt rund 334.000 Euro zugunsten noch lebender NS-Opfer in Tschechien und der Slowakei erhalten. Die Mittel stammen aus dem Nachlass von Wolfgang Reinhard Storch, einem ehemaligen hochrangigen Politiker der Westberliner SPD. Der Großteil von dessen Erbe geht zu gleichen Teilen an den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Maximilian-Kolbe-Werk, die die Gelder überlebenden NS-Opfern in Tschechien, der Slowakei und Polen zukommen lassen.

Die Gelder werden in Tschechien in Zusammenarbeit mit der Prager gemeinnützigen Organisation Živá paměť im Zuge einer einmaligen Pauschalauszahlung an die rund 1000 Überlebenden des Holocaust und der politischen NS-Verfolgung verteilt. Die Auszahlung soll bis Ende 2019 abgeschlossen werden.