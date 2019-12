Zukunftsfonds gibt Millionenbetrag für 129 neue deutsch-tschechische Projekte frei

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds unterstützt weitere 129 deutsch-tschechische Projekte von Bürgern beider Länder. Der Verwaltungsrat des Fonds gab dafür am Mittwoch in Prag Fördermittel in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro frei. Der Fonds meldete dies in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Unter den bewilligten Initiativen sind mehrere Dialog-, Publikations- und Schulprojekte, die sich mit der gemeinsamen deutsch-tschechischen und europäischen Geschichte auseinandersetzen. Zudem widmen sich viele der im letzten Jahresquartal beantragten Projekte traditionell der Renovierung verfallener deutscher wie jüdischer Baudenkmäler und Friedhöfe in Tschechien Dies. von Anfang an ein wichtiger Bestandteil der Agenda des Zukunftsfonds.