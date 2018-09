Zukunftsfonds fördert 104 weitere tschechisch-deutsche Projekte

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat Fördermittel in Höhe von 432.000 Euro für weitere 104 gemeinsame Projekte von Bürgern beider Länder freigegeben. Darüber entschied der Verwaltungsrat des Fonds am Mittwoch in Prag. Erfreulicherweise kämen kontinuierlich neue Projektpartner und Projektformate hinzu, sagte Martin Kastler, Verwaltungsratsvorsitzender des Zukunftsfonds.

Das Jahresthema des Fonds lautet diesmal: „Welche Zukunft wollen wir?“ Laut den Geschäftsführern des Zukunftsfonds, Petra Ernstberger und Tomáš Jelínek, helfen mehrere der neuen Projekte dabei, gemeinsam sinnstiftende Zukunftsvisionen in Europa zu entwickeln.