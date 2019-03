Zugunfall in Brünn: 21 Menschen leicht verletzt

Nahe dem Hauptbahnhof in Brno / Brünn sind am Dienstagvormittag zwei Personenzüge aufeinander gefahren. Laut vorläufigen Informationen wurden dabei 21 Menschen verletzt. Es handle sich aber nur um leichte Verletzungen, teilten die Rettungskräfte mit. Insgesamt habe man 250 Menschen aus den Zügen in Sicherheit bringen müssen, hieß es.

In den vergangenen zwei Wochen ist es auf tschechischen Bahngleisen zu mehreren Unfällen und Vorfällen gekommen. Zuletzt stießen am Montag ein Triebwagen und ein Rangierzug in Ostböhmen zusammen.