Zoo Pilsen gibt Nashornweibchen Růženka an Tierpark in Basel ab

Das zweieinhalbjährige Panzernashorn-Weibchen Růženka ist am Dienstag vom westböhmischen Plzeň / Pilsen aus in den Zoo von Basel überführt worden. Der schweizerische Tierpark ist berühmt für seine Erfolge in der Zucht dieses Nashorntyps, das auch als Indisches Nashorn bezeichnet wird. In Basel wartet der gleichaltrige Bulle Orys auf die Nashorndame aus Pilsen, sagte der Sprecher des Zoos der Bierstadt gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.

Das Weibchen Růženka wurde am 5. Februar 2017 als zweites Panzernashornbaby im Zoo Pilsen geboren. Ihre Mutter ist die elfjährige Manjula, die aus dem Tierpark Berlin stammt. Ihr Vater heißt Baabuu, er wurde eben in Basel geboren und wird im November 15 Jahre alt.