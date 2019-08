Zoll stellt auf Prager Flughafen erhöhte Zahl an Drogensendungen sicher

Der tschechische Zoll hat im vergangenen Jahr auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen eine erhöhte Zahl an Frachtgutsendungen registriert, die Drogen enthielten. Man habe die verbotenen Substanzen in 796 Päckchen gefunden, im Jahr zuvor waren es 699 Fälle. Tschechen lassen sich auf diesem Wege beispielsweise in kleineren Mengen Kokain oder Marihuana aus den Niederlanden schicken. Dies gab der Chef der Drogenfahndung bei der Zoll-Generaldirektion, Robert Šlachta, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt.

Nach weiteren Informationen von Šlachta habe sich die Zahl der Straftaten beim Drogenschmuggel im Vergleich zum Jahr 2015 nahezu verdoppelt. Die meisten illegalen Sendungen haben die Zöllner auf Fluglinie von Amsterdam über Prag nach Bratislava entdeckt – es waren 459 Päckchen.