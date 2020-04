Zöllner stoppen illegalen Transport von 70 Tonnen Müll

Mitarbeiter des Kreiszollamts in Olomouc / Olmütz haben drei Lkw entdeckt, die illegal 70 Tonnen Müll transportiert haben. Dies geschah während einer Routineinspektion grenzüberschreitender Abfalltransporte. Zwei Fahrzeuge hatten ein polnisches Kennzeichen, der dritte Wagen ein tschechisches. Sie transportierten Müll aus Deutschland und Österreich, gab die Sprecherin des Kreiszollamtes am Mittwoch bekannt. Der als reiner Kunststoff deklarierte Abfall wird in die Herkunftsländer zurückgeführt.

Den illegalen Transport haben die Zöllner bereits Mitte März entdeckt. Die Behörde hat darüber erst jetzt informiert, nachdem der Verstoß gegen die Transportbedingungen bestätigt worden war.