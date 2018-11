Der erste Vizeparteichef der Sozialdemokraten (ČSSD) Jiří Zimola ist von seinem Posten in der Parteileitung zurückgetreten. Er halte es für ausgeschlossen, dass die ČSSD-Parteiführung in ihrer jetzigen Gestalt die Politik der Partei ändern könne, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Prag.

Zimola bleibt weiterhin Parteimitglied.