Zentralbank senkt den Leitzins auf niedrige 0,25 Prozent

Der Bankenrat der Tschechischen Nationalbank (ČNB) hat auf seiner Sitzung am Donnerstag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Das teilte eine Sprecherin der Zentralbank mit. Der Leitzins wurde zuletzt am 26. März gesenkt, und das ebenfalls um 0,75 Prozentpunkte. Als Grund für seine Entscheidung gab der Bankenrat unter anderem an, dass man für dieses Jahr ein Schrumpfen der tschechischen Wirtschaftskraft um acht Prozent erwarte. Auch bei einem erneuten Wachstum zum derzeit gefallenen Bruttoinlandsprodukt werde die Wirtschaft zu Ende des Jahres nicht das Niveau von vor der Pandemie erreichen, hieß es.

Ziel der Leitzinssenkung ist die Abfederung der Folgen, die die Wirtschaft durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu tragen hat. Letztmalig lag der Leitzinssatz von Oktober bis November 2017 bei nur 0,25 Prozent.