Zenralbank: Tschechien ist nicht bereit für den Euro

Die Leistungsfähigkeit der tschechischen Wirtschaft bleibe hinter dem Durchschnitt der Eurozone weit zurück. Dies sei die größte Hürde für einen schnellen Beitritt zum Euro. Dies steht in einer Analyse, die die Tschechische Nationalbank am Sonntag veröffentlicht hat. Weitere Risikofaktoren seien demzufolge Unstimmigkeiten in Finanzzyklen Tschechiens und der Eurozone sowie das Problem der Stabilität der tschechischen öffentlichen Finanzen in Folge der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Pflichtausgaben des Staates.

Einer der bedeutenden Argumente für die Annahme der europäischen Gemeinschaftswährung sei hingegen die Verflochtenheit der tschechischen Unternehmen mit Ländern der Eurozone.

Die Analyse dient als Unterlage für den Jahresbericht der Regierung und der Zentralbank, in dem die Erfüllung der Maastricht-Kriterien ausgewertet wird.