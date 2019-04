Zeman zu Besuch in China

Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman ist am Donnerstag zu seinem insgesamt fünften Besuch in Peking eingetroffen. Auf dem Programm steht zuerst ein Treffen mit den Vertretern des chinesischen staatseigenen Finanz- und Investmentunternehmens CITIC und der Bank of China. Später will Zeman mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammentreffen.

Zeman bleibt in China bis Sonntag. Das Hauptziel der Reise ist die Teilnahme an einer Konferenz über das Projekt der Neuen Seidenstraße. Zuletzt kritisierte das tschechische Staatsoberhaupt die geringen chinesischen Investitionen in Tschechien.