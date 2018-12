Zeman würdigt Regierung und kritisiert Demonstranten

In seiner sogenannten „Weihnachtsbotschaft“ ging Präsident Miloš Zeman am Mittwoch auf Themen ein, mit denen er sich seit Jahren beschäftigt. Er lobte die Vorsitzenden der Ano-Partei, der Kommunisten und der Sozialdemokraten dafür, dass sie sich an der Entstehung der Regierung beteiligten. Zeman würdigte des Weiteren den Kampf der V4-Staaten gegen die Flüchtlingsquoten. Er unterstützte zudem den Einsatz tschechischer Soldaten im Ausland. Der Präsident kritisierte die Demonstranten, die gegen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) protestierten.

Zemans Rede wurde vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen, den privaten TV-Sendern TV Nova und TV Barrandov, vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk und von der Nachrichtenagentur ČTK übertragen.