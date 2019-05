Zeman wird über Staněks Rücktritt am nächsten Dienstag entscheiden

Präsident Miloš Zeman entscheidet erst nach dem Treffen mit Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) am kommenden Dienstag, ob er dessen Rücktrittsgesuch annehmen wird oder nicht. Das habe ihm das Staatsoberhaupt bei ihrer heutigen Begegnung so mitgeteilt, schrieb Sozialdemokraten-Chef Jan Hamáček am Donnerstag der Nachrichtenagentur ČTK. Zuvor hatte Hamáček den Präsidenten darüber informiert, weshalb er den Rücktritt Staněks für richtig und notwendig halte. Über diese Personalie haben Zeman und Hamáček zirka eine halbe Stunde auf der Prager Burg gesprochen.

Minister Staněk war aus der Öffentlichkeit und von Kulturschaffenden unter Druck geraten, nachdem er ohne offenbaren Grund Mitte April den Leiter der Prager Nationalgalerie, Jiří Fajt, und den Chef der Galerie Olomouc / Olmütz, Michal Soukup. von ihren Posten abberufen hat.