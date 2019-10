Zeman will Wiener Ex-Bürgermeister Zilk auszeichnen

Tschechiens Staatspräsident Milos Zeman will am Staatsfeiertag kommende Woche posthum den ehemaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk auszeichnen. Darüber berichteten tschechische Medien am Dienstag. Insgesamt will Zeman am 28. Oktober eine Rekordzahl von 43 Menschen dekorieren, darunter den Ex-Präsident Václav Klaus oder den Weltkriegsveteran Emil Boček.

Helmut Zilk setzte sich in den 1960er Jahren für gemeinsame Diskussionssendungen des ORF mit dem Tschechoslowakischen Fernsehen ein. Václav Havel lehnte 1998 eine Ehrung des SPÖ-Politikers ab, da dieser angeblich mit dem kommunistischen Nachrichtendienst StB zusammengearbeitet haben soll. Später entschuldigte sich Havel für seine Entscheidung.