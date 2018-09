Zeman will Außenministerkandidaten Petříček treffen

Staatspräsident Miloš Zeman will mit dem neuen Kandidaten für den Posten des Außenministers, Tomáš Petříček, in nächster Zeit zusammentreffen. Dies geht aus Zemans Äußerungen nach einem Besuch der Kabinettssitzung am Mittwoch hervor. Weiter äußerte sich der Präsident jedoch nicht zur Nominierung des Sozialdemokraten für den bisher unbesetzten Posten in der Regierung.

Zeman hatte zuvor den Sozialdemokraten Miroslav Poche als Außenminister abgelehnt. Seitdem führt Sozialdemokraten-Chef und Innenminister Jan Hamáček das Außenressort interimistisch. Dem Vorschlag Hamáčeks, nun Petříček anstelle von Poche zu nominieren, hat Premier Andrej Babiš (Partei Ano) laut der Tageszeitung „Právo“ zugestimmt. Für Babiš sei damit das Problem um die Besetzung des Außenministerpostens gelöst, schreibt „Právo“.

Zeman dagegen hat mit der Ernennung von Petříček offenbar keine Eile. Als frühester Termin eines Gesprächs mit dem Kandidaten wurde der 2. Oktober genannt.