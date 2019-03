Zeman warnt vor Taliban

Sollten die Taliban in Afghanistan wieder an die Macht kommen, würden sie auch wieder Angriffe auf den Westen planen. Damit warnte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman vor Gesprächen der Regierung in Kabul mit den Islamisten. Zeman nimmt am Dienstag in Prag an einer Konferenz zum 20. Jahrestag des tschechischen Nato-Beitritts teil.

Das tschechische Staatsoberhaupt erinnerte in diesem Zusammenhang wiederholt an die Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington. Man könne nicht erwarten, dass aus einem Tiger ein Vegetarier würde, so Zeman in seiner Ansprache.