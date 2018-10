Zeman: Wahlergebnisse bedeuten kein politisches Erdbeben

Die Wahlergebnisse bedeuten laut Präsident Miloš Zeman kein politisches Erdbeben gebracht. Er erwarte nicht, dass die Regierungskoalition der Partei Ano und der Sozialdemokraten in den Grundlagen erschüttert werde, wie er am Sonntag in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenserver Blesk.cz sagte. Zum Wahlergebnis in Prag sagte er, die Ano-Partei wurde durch die Nominierung eines unbekannten Kandidaten als Leader beschädigt.

Insgesamt hätten die Wahlergebnisse gezeigt, dass einige republikweiten Parteien sich in regionale Parteien verwandelten, sagte Zeman weiter und nannte die Top 09 als Beispiel. Auch die Stärkung der Bürgerdemokratenbedeute nicht, dass sie sich vor den nächsten Abgeordnetenwahlen zu einer Regierungspartei entwickeln könnte.