Zeman vom Ärzteteam begleitet?

Staatspräsident Miloš Zeman, der zu einem dreitägigen Besuch in Deutschland weilt, hatte vor, dem Berichterstatter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Berlin, zu verbieten, seine Pressekonferenz am Freitag zu besuchen. Das sagte Zeman gegenüber dem privaten Rundfunksender Frekvence 1. Der Präsident behauptete, der Journalist habe angeblich darüber gelogen, dass er auf seiner Auslandsreise von einem Ärzteteam betreut wird. Der Berichterstatter veröffentlichte die Information nur auf Facebook, hatte sich später dafür aber entschuldigt. Er sagte jedoch, er habe über das Ärzteteam aus informierten Kreisen erfahren, denen er vertraue. Die Informationsquelle werde er jedoch schützen, so der Journalist. Der Tschechische Rundfunk ließ verlauten, mit der Veröffentlichung der Information seien die inneren Regeln der Berichterstattung verletzt worden. Präsidentensprecher erklärte nach der Entschuldigung, dass der Berichterstatter Zemans Pressekonferenz besuchen darf.

Präsident Zeman hat seit Jahren eine negative Haltung zu den Medien. In der Vergangenheit hatte er die Journalisten mehrmals mit starken Ausdrücken beschimpft.