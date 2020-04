Zeman unterstützt Maßnahmen gegen Coronavirus-Ausbreitung

Präsident Miloš Zeman hat mit seinen Beratern die getroffenen Coronavirus-Maßnahmen unterstützt. Das sagten Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) und Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) am Samstag nach dem Treffen mit Zeman auf Schloss Lány. Der Innenminister sagte, dass in der Gegenwart keine grundlegenden Änderungen geplant sind. Was die eventuelle Öffnung der Papierläden und Schuhgeschäfte, über die das Regierungskabinett am Montag verhandeln soll, will Hamáček die Meinung des Gesundheitsministeriums hören.

Der Großteil der Gespräche in Lány konzentrierte laut Hamáček auf die Wirtschaftsmaßnahmen.