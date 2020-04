Zeman unterstützt Krisenstabschef, kritisiert EU und Opposition

Staatspräsident Miloš Zeman hat am Sonntag in einem Gespräch für die Boulevardzeitung Blesk das Vorhaben des Chefs des zentralen Krisenstabs, Jan Hamáček (Sozialdemokraten), unterstützt, den Notstand in Tschechien bis 11. Mai zu verlängern. Die Opposition einschließlich der Kommunisten befürwortet eine Verlängerung des Notstands nur bis Ende April. Zeman kritisierte die EU und lobte die Schließung der Grenzen. Erneut kritisierte er auch die Opposition.

Der Präsident teilte der Boulevardzeitung zudem mit, er werde dem Epidemiologen und Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Roman Prymula, am 28. Oktober den höchsten Staatsorden verleihen.