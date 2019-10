Zeman: Tschechien respektiert Ein-China-Politik

Die Tschechische Republik respektiert die Politik eines einheitlichen Chinas. Das betonte Staatspräsident Miloš Zeman in einem Brief an den Präsidenten der Volksrepublik, Xi Jinping vom Mittwoch. Die Präsidialkanzlei hat darüber am Donnerstag auf ihrer Webseite berichtet.

Er bittet darin zudem den chinesischen Präsidenten, die Projekte der tschechisch-chinesischen Zusammenarbeit fortzusetzen. Er nennt die direkte Flugverbindung und die vollwertige Zusammenarbeit im Kulturbereich.

Zeman lehnte die Schritte der Prager Kommunalpolitiker ab. Der Prager Stadtrat hat in der vergangenen Woche entschieden, den Partnerschaftsvertrag mit Peking aufzukündigen. Der Grund war, dass die chinesische Seite nicht bereit war, die Klausel über ein einheitliches China im Vertrag zu streichen.