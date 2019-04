Zeman spricht mit Xi Jinping über bilaterale Beziehungen und Investitionen

Präsident Miloš Zeman hat sich mit Chinas Präsident Xi Jinping am Sonntag in Peking getroffen. Zeman betonte, er besuche China so oft wie kein anderes Land. Er hält sich bereits zum fünften Mal seit seinem Amtsantritt dort. Die bilateralen Beziehungen waren Hauptthema des Gesprächs zwischen den beiden Staatsoberhäuptern. Es sei gelungen, einige Hindernisse zu beseitigen, sagte Zeman nach dem Treffen. Gesprochen wurde unter anderem über Chinas Investitionen in der Tschechischen Republik. Zeman setzt sich dafür ein, dass die sogenannte Neue Seidenstraße über Tschechien führt, wie sein Sprecher mitteilte.

Zudem erwähnte Zeman, er sei zufrieden mit Verhandlungen mit dem Investmentunternehmen CITIC, dass Projekte der Firma CEFC in Tschechien übernommen hat.