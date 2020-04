Zeman spricht mit Xi Jinping

Präsident Miloš Zeman hat am Donnerstag mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping telefonisch gesprochen. Der Präsident der Volksrepublik bedankte sich bei Zeman für Hilfsgüter, die Tschechien nach China geschickt hat.

Der tschechische Staatspräsident bestätigte seine Teilnahme am Gipfeltreffen 17+1 im Herbst in China, zu dem ihn Xi Jinping eingeladen hat. Das Treffen von Staats- und Regierungschefs der mittel- und osteuropäischen Länder sollte im April stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Prager Burg gab dies auf ihrer Webseite am Donnerstag bekannt.