Zeman reist nach Bratislava und eröffnet dort Tschechisches Haus

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman besucht am 16. November die Slowakei. Dort trifft er unter anderem mit seiner slowakischen Amtskollegin Zuzana Čaputová zusammen. Mit ihr gemeinsam wird er das Tschechische Haus in Bratislava eröffnen. Einen Tag später fliegt auch Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) in die Donaustadt, um dort an den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Samtenen Revolution teilzunehmen. Präsident Zeman ist da bereits zurück, er wird den Feiertag in Prag begehen.

Um die Entstehung eines Tschechische Hauses in Bratislava hat sich Zeman lange Zeit bemüht. Bei seinem ersten offiziellen Treffen mit Čaputová im Juni in Prag hat er der slowakischen Präsidentin für die Unterstützung seines Vorhabens gedankt. Zur Eröffnung des Hauses sind auch die ehemaligen slowakischen Staatsoberhäupter Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič und Andrej Kiska eingeladen. Ein eigenes Haus betreibt die Tschechische Republik schon in mehreren anderen Ländern, zum Beispiel in Moskau, New York oder in Jerusalem.