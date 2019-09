Zeman nennt chinesische Reaktion im Streit mit Prager Magistrat als übertrieben

Die Absage von Konzerten tschechischer Ensembles in China wegen der Politik des Pager Oberbürgermeisters Zdeněk Hřib sei übertrieben. Dies sagte Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman bei einem Empfang der chinesischen Botschaft am Mittwoch. Der Politiker von den Piraten sei nur eine kleinere Komplikation in den gegenseitigen Beziehungen, so Zeman. Die Vertretung der Volksrepublik veranstalte am Mittwoch auf der Prager Sofieninsel einen Empfang zu 70 Jahren diplomatische Beziehungen zwischen Tschechien und China.

Das Verhältnis zwischen Prag und Peking gilt derzeit als ambivalent. Zwar wirbt Präsident Zeman für enge wirtschaftliche Bindungen mit dem asiatischen Riesenreich. Nichtsdestotrotz sorgten die Causa Huawei und der jüngste Streit um die China-kritische Haltung des Prager Oberbürgermeisters für Verstimmungen.